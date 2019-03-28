Украина похвасталась собственным электромагнитным оружием

Украинское предприятие «Спецтехноэкспорт» (входит в «Укроборонпром») объявило о создании электромагнитного оружия. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Отмечается, что разработку спонсировала оборонная компания Индии, куда в феврале 2019 года была отправлена первая партия. Завод уже готов наладить серийное производство для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Новое электромагнитное оружие создает мощное электромагнитное излучение, что приводит к выходу из строя радиоэлектронной аппаратуры, которая есть в составе вооружений и военной техники, или создает значительные препятствия ее штатному функционированию», — говорится в сообщении «Спецтехноэкспорта».

Электромагнитное вооружение можно устанавливать на самолеты, ракетные носители и беспилотники. Оно предназначено в первую очередь для поражения командных центров противника, узлов связи, инфраструктурных объектов и объектов противовоздушной обороны.

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Разработчики утверждают, что оружие не угрожает населению напрямую, поскольку работает только на электромагнитной энергии. Однако его использование может вывести из строя любые электроприборы в радиусе действия.

11 марта президент Украины Петр Порошенко дал поручение конструкторским бюро и оборонным предприятиям страны разработать высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, которое позволило бы наносить удары «в тылу врага». Он пояснил, что теперь это стало возможным благодаря приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который «Россия разрушила».

ДРСМД, заключенный в 1987 году между США и СССР (после распада Советского Союза Украина стала его преемником в рамках договора), не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. 2 февраля США приостановили его действие, обвинив Россию в его нарушении. Россия ответила тем же.

Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении условий ДРСМД. США, в частности, считают, что Россия скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М».

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