На Украине разворовали американскую военную технику на миллионы гривен

На Украине похитили военную технику из США стоимостью более 4,5 миллиона гривен (10,8 миллиона рублей, или 165 тысяч долларов). Об этом в среду, 6 февраля, сообщает Государственное бюро расследований.

В ноябре 2018 года из одной из воинских частей во Львовской области похитили семь тепловизионных прицелов марки Archer и восемь приборов ночного видения. Они были выделены Киеву правительством США в рамках программы международной технической помощи.

По версии следствия, хищение произошло из-за халатного отношения начальника склада к сохранности имущества. Он арестован на 60 суток по подозрению в совершении преступления по части 3 статьи 425 Уголовного кодекса Украины («Небрежное отношение военного служебного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения»).

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4 февраля стало известно о задержании двух жителей Житомирской области, которые украли оружие из воинской части, чтобы продать бандитам.

США в ближайшее время начнут новые поставки оружия на Украину, заявил в декабре специальный представитель Госдепартамента Курт Волкер. О готовности отправить Киеву летальное оружие он сообщил еще в сентябре. В августе Украина просила у Вашингтона комплексы ПВО, беспилотники и другую технику. Ранее США поставили украинской стороне противотанковые ракетные комплексы Javelin.

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