Двое рецидивистов распродали украинскому криминалитету воинскую часть

В Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили о задержании двух ранее судимых жителей Житомирской области, которые занимались торговлей оружием.

В пресс-релизе сообщается, что оружие злоумышленники сбывали представителям криминалитета. Их задержали при попытке продать два автомата с магазинами и пистолет с патронами и глушителем, за которые они планировали выручить шестьдесят пять тысяч гривен. Из тайника правоохранители изъяли еще два автомата, три пистолета, глушители и патроны различного калибра. Представители СБУ сообщили, что оружие было украдено преступниками с территории одной из воинских частей.

В сентябре 2015 года появилась петиция о свободном владении огнестрельным оружием на Украине. За неделю она набрала нужное количество голосов. За предложение высказались более 25 тысяч граждан страны. В 2017 году за проведение консультативного референдума по этому вопросу выступала Верховная Рада.

В то же время украинский лидер Петр Порошенко выступил против этой инициативы: «Я могу подчеркнуть, что только 11 процентов украинцев поддерживают свободное владение оружием. 72 процента — против, моя точка зрения совпадает с 72 процентами».

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