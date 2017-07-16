Депутат Рады рассказал о миллионе единиц оружия на руках у украинцев

На сегодняшний день почти миллион единиц оружия находится на руках у жителей Украины. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко в эфире передачи «Гордон» на телеканале «112 Украина». Видео фрагмента передачи доступно на YouTube (с 28:45).

«Официально — 900 тысяч. Из них где-то 130 тысяч — нарезных и около 800 тысяч с копейками — гладкоствольных. Что касается того, сколько незарегистрированного оружия, — точной цифры нет. На сегодня у нас разрешено любой вид вооружения иметь на руках, кроме короткоствольного оружия, то есть пистолетов, которые можно носить скрытно», — ответил Геращенко на вопрос ведущего передачи Дмитрия Гордона о количестве огнестрельного оружия на руках у жителей Украины.

Геращенко добавил, что «цифры могут быть разные, но все они не являются точными». Также он заявил, что поддерживает проведение на Украине консультативного референдума по вопросу легализации оружия.

Материалы по теме Последствия «Торнадо» Бойцы АТО на Украине начали убивать полицейских

В июне депутат Верховной Рады Сергей Пашинский заявил о подготовке законопроекта о свободном обороте оружия в стране. Пашинский отметил, что необходимо в первую очередь определить категории людей, которым можно не бояться дать короткоствольное оружие. «Это люди, которые без замечаний служили в армии, Нацполиции и СБУ», — пояснил он.

5 апреля бывший начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины Валерий Кур заявил, что в стране миллионы схронов с оружием, оборудованных участниками военной операции Киева в Донбассе. Он также высказал мнение, что бывшие военнослужащие могут стать частью преступного мира.

В сентябре 2015 года появилась петиция о свободном владении огнестрельным оружием на Украине. За неделю она набрала нужное количество голосов. За предложение высказались более 25 тысяч граждан страны.

В то же время украинский лидер Петр Порошенко выступил против этой инициативы. «Я могу подчеркнуть, что только 11 процентов украинцев поддерживают свободное владение оружием. 72 процента — против, моя точка зрения также совпадает с 72 процентами», — сказал он.