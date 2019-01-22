Генпрокурор Украины призвал легализовать оружие и проституцию

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что в стране нужно легализовать оружие и проституцию. Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое было опубликовано на Youtube.

«Сегодня, по оценкам МВД, я не шучу, в стране от трех до пяти миллионов нелегальных стволов. Поверить в то, что их можно изъять, невозможно», — сказал Луценко.

Генпрокурор пояснил, что, по его мнению, легализация не должна коснуться гранатометов, мин и взрывчатки, которых, как он признал, на руках у населения «тоже очень много».

Также Луценко заявил, что выступает за легализацию на Украине проституции. Как он отметил, сегодня это явление питает коррупцию в первую очередь в среде силовиков. Он также напомнил, что в парламенте предыдущего созыва не нашлось человека, который захотел бы стать автором подобного законопроекта.

«Надо немедленно принимать решение. Да, это непросто, но тем не менее надо признавать реалии и делать их менее опасными для общества», — подчеркнул чиновник, добавив, что находящаяся под контролем проституция является для общества более выгодной.

В 2017 году в Верховной Раде выступали за проведение на Украине консультативного референдума по вопросу легализации оружия.

Ранее на Украине неоднократно предлагали легализовать и проституцию. В частности, в октябре 2016 года депутат Верховной Рады Сергей Лещенко заявил, что декриминализация этого явления даст секс-работницам гарантии социальной защиты и физической безопасности, а также направит деньги в бюджет.

В октябре 2015 года депутат Верховной рады Антон Геращенко предложил вынести данный вопрос на всенародный референдум. В мае того же года с аналогичными заявлениями выступали глава киевской милиции Александр Терещук и депутат парламента страны Михаил Гаврилюк.

Проституция была запрещена на Украине указом президиума Верховного Совета УССР в 1987 году. Занятие данной деятельностью, согласно Статье 181-1 Кодекса об административных правонарушениях, карается штрафом. При этом с 2001 по 2006 годы она являлась уголовно наказуемой.

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