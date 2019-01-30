Украинский МиГ-29МУ2 подготовили покорять «международные трассы»

«Львовский авиационный завод» (Украина) завершил модернизацию истребителя МиГ-29 до версии МУ2. Соответствующую фотографию обновленного самолета в Facebook показал ресурс MilitaryAviation.in.UA.

Согласно изданию «Український мілітарний портал», истребитель получил модернизированную систему управления вооружением, в частности, блок-вычислитель боевого применения, предназначенный для управления вооружением с телевизионными головками наведения. Речь идет, например, о ракете класса «воздух-поверхность» малого радиуса действия Х-29Т и корректируемой бомбе КАБ-500КР.

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«На истребителе МиГ-29МУ2 установлены системы VOR, ILS, DME — бортовая аппаратура, которая позволит в автоматическом режиме осуществлять контроль посадки самолета и выполнять полеты на международных трассах», — пишет портал.

В январе генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов заявил, имея ввиду разработку ракетного оружия, что Украина «не раз доказывала свою состоятельность, и сбрасывать ее со счетов не нужно».

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