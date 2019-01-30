Раскрыто будущее США после применения «Посейдона»

Российский ядерный подводный беспилотный аппарат (БА) «Посейдон» для затопления восточного побережья США целесообразно взрывать в Бермудском треугольнике, пишет «Военно-промышленный курьер».

Автор публикации Чоро Тукембаев описывает роль цунами в жизни Земли, в частности, возможное влияние на вымирание динозавров, сравнивая действие «Посейдона» с событиями в научно-популярном фильме телеканала Discovery.

«По сравнению с Ла Пальма (Канарские острова), рассмотренной как источник цунами, цели БА "Посейдон" расположены в Бермудском треугольнике, то есть не возле Африки, а в непосредственной близости к восточному побережью США», — пишет автор.

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По его мнению, после цунами, вызванных «Посейдоном», «на американском континенте будут править бал одноклеточные, для которых богатства империи не представляют ценности».

В декабре Тукембаев предложил развернуть Гольфстрим для уничтожения США.

В апреле 2018 года в Великобритании назвали «Статус-6» устройством «Судного дня».

В марте 2018 года президент России Владимир Путин официально подтвердил существование ядерной торпеды. Впервые о разработке такого оружия, первоначально известного как «Статус-6», впервые стало известно в ноябре 2015 года. Подводный аппарат, оснащенный инновационной ядерной энергоустановкой, способен двигаться на сверхбольшой глубине с неограниченной дальностью, является оружием массового поражения и предназначен для уничтожения объектов экономики противника.

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