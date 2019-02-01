Поставщику вермахта запретили помогать Украине создавать оружие против России

Берлин запретил немецкой компании Rheinmetall сотрудничество с украинским предприятием «Арсенал», предполагающее разработку зенитного ракетного комплекса (ЗРК), заявил изданию «Оборонно-промисловий кур'єр» заместитель директора «Арсенала» Александр Клочко.

«Мы пытались в свое время создать такой подвижный комплекс, который очень бы усложнил возможные атаки вражеской авиации на наши позиции, потому что этот комплекс был бы блуждающим и прячущимся в разных балках и окопах. И после первых десяти сбитых самолетов таким комплексом враг бы не очень захотел летать безнаказанно и иметь превосходство в воздухе», — сказал менеджер.

Замдиректора отметил, что разработка подобного ЗРК планировалась вестись совместно с Rheinmetall. Немецкая компания должна была предоставить системы целеуказания и сопровождения, а также шасси. «Но, наши друзья немецкие, правительственные, запретили им делать это с Украиной», — заявил Клочко.

По его словам, теперь комплекс будет создаваться при участии малых украинских предприятий.

Материалы по теме Хлопнули дверью США покидают ракетный договор. В ответ Россия воскрешает оружие СССР

В январе военный эксперт Алексей Леонков заявил, что боевая машина пехоты (БМП) Lynx, создаваемая Rheinmetall и KMW (Krauss-Maffеi Wegman), является отличной машиной поддержки.

В декабре 2018 года Украина испытала крылатую ракету и модернизированный ЗРК С-125.

История немецкой военно-промышленной компании Rheinmetall насчитывает 120 лет. Во время Второй мировой войны концерн был одним из поставщиков вермахта. В настоящее время компания специализируется на создании боевых машин.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!