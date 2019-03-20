Порошенко потребовал ускорить закупку противотанковых Javelin у США

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны страны Степану Полтораку ускорить переговоры относительно закупки в США новой партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. С таким заявлением украинский лидер выступил в ходе рабочей поездки в Хмельницкую область в среду, 20 марта, сообщает его пресс-служба.

«Поручаю, господин министр, ускорить переговоры о новых закупках [Javelin] у наших американских партнеров», — обратился украинский лидер к Полтораку.

Порошенко выразил уверенность в том, что американские комплексы, равно как и ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 турецкого производства, испытания которых состоялись в среду, «значительно повысят цену грубой агрессии Кремля». Он упомянул, что в распоряжении Киева есть оружие, поставленное другими партнерами, а также разработки собственного оборонно-промышленного комплекса .

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18 марта специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер рассказал, что в Вашингтоне рассматривают возможность поставить Украине новую партию комплексов Javelin. «Нам также нужно рассмотреть такие вещи, как воздушная и береговая оборона», — добавил он. При этом Волкер отметил, что речь может также идти о «любом оружии, необходимом Украине для создания современной возможности защитить себя и предотвратить дальнейшую агрессию против своей территории».

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине комплексов Javelin в конце 2017 года. На территорию Украины они прибыли в апреле 2018 года, а уже в следующем месяце бойцы Вооруженных сил Украины опробовали американское оружие.

Президент Украины Петр Порошенко заверил, что Javelin будут использованы в зоне боевых действий в Донбассе исключительно в случае «наступления подконтрольных России боевиков».

В январе 2019 года Порошенко рассказал, что украинским военным еще ни разу не приходилось применять Javelin на линии фронта в Донбассе.

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