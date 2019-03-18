США допустили продажу новой партии противотанковых Javelin Украине

США рассматривают возможность поставить Украине новую партию противотанковых ракетных комплексов Javelin. С таким заявлением в понедельник, 18 марта, выступил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, передает «Европейская правда».

«Украина выразила заинтересованность в получении большего количества систем [Javelin]. Это возможно. Нам также нужно рассмотреть такие вещи, как воздушная и береговая оборона», — сказал он.

Представитель Госдепа подчеркнул, что речь может идти о «любом оружии, необходимом Украине для создания современной возможности защитить себя и предотвратить дальнейшую агрессии против своей территории».

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине комплексов Javelin в конце 2017 года. На территорию Украины они прибыли в апреле 2018 года, а уже в следующем месяце бойцы Вооруженных сил Украины опробовали американское оружие.

Президент Украины Петр Порошенко заверил, что Javelin будут использованы в зоне боевых действий в Донбассе исключительно в случае «наступления подконтрольных России боевиков».

В январе 2019 года Порошенко рассказал, что украинским военным в еще ни разу не приходилось применять Javelin на линии фронта в Донбассе.

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