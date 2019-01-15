Порошенко рассказал о напугавшем «российских танкистов» в Донбассе оружии

После получения военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin в Донбассе прекратились танковые обстрелы украинских позиций. Об этом во вторник, 15 января, рассказал президент Украины Петр Порошенко, передает УНИАН.

Обратить внимание на психологические результаты предоставления Javelin украинской армии Порошенко решил на встрече с представителями бизнеса и общественности Киверцовского района Волынской области.

По его словам, «российские танкисты», узнав о появлении Javelin у бойцов ВСУ, отказались выезжать на позиции и обстреливать ВСУ. «Мы не имеем сейчас танковых обстрелов. Это эффект только от одного типа оружия», — сказал украинский лидер.

О том, что президент США Дональд Трамп собирается передать Javelin Киеву, стало известно еще в конце 2017 года. Указывалось, что Украина получит 210 противотанковых ракет и 35 установок на сумму 47 миллионов долларов.

О прибытии американских противотанковых ракетных комплексов на Украину стало известно в апреле 2018 года. 22 мая Порошенко сообщил о первом испытании ПТРК, указав на то, что оружие будет применяться в случае наступления России.

Вооруженное противостояние в Донецкой и Луганской областях Украины, вызванное сменой власти в Киеве, продолжается с апреля 2014 года. Украина неоднократно обвиняла Россию в причастности к боевым действиям в регионе. Москва, в свою очередь, указывает на отсутствие доказательств и подчеркивает, что не участвует во внутриукраинском конфликте.

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