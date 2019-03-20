Порошенко воспел Эрдогана за новых «боевых птичек»

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в испытаниях ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2 турецкого производства. Сообщение об этом появилось в Facebook-аккаунте главы государства. Видеозапись испытаний доступна на YouTube.

«Испытания ударных турецких беспилотников Bayraktar, которые поставлены на вооружение украинской армии, прошли успешно. Поздравляю Вооруженные силы Украины и наших партнеров из Турции, а также всех украинцев — у нас сегодня появилось абсолютно новое современное оружие. Это отличный вклад в укрепление обороноспособности нашего государства!» — отметил украинский лидер.

Порошенко также поведал о том, что после того, как Киев обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и откровенно рассказал о «насущной потребности», он поступил как «настоящий друг и стратегический партнер». «Переговоры были быстрые, предметные, и вот, эти "боевые птички" уже в Украине!» — добавил президент Украины.

Соглашение о закупке Bayraktar TB2 для нужд Вооруженных сил Украины было заключено в январе. Порошенко указывал, что соглашение между украинской государственной компанией «Укрспецэкспорт» и турецкой Baykar Makina было подписано после договоренностей с Эрдоганом. Договор является частью мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между Киевом и Анкарой.

Турецкие беспилотники могут быть дополнительно оснащены высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений и морских целей, говорил тогда украинский лидер. В течение года на Украину будут поставлены шесть беспилотников. Заключенный между Baykar Makina и «Укрспецэкспортом» договор предусматривает поставку комплектующих, сервисное обслуживание и обучение персонала.

Технические характеристики беспилотников приводятся на сайте Baykar Makina. Длина летательного аппарата составляет 6,5 метра, размах крыльев — 12 метров, радиус действия — 150 километров, крейсерская скорость — 130 километров в час.

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