Турция подсобит украинской армии

Украинская государственная компания «Укрспецэкспорт» и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о закупке турецких ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2 для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 12 января, в своем Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Украинский лидер указал, что соглашение было подписано после договоренностей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Договор является частью мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между Киевом и Анкарой.

Порошенко также сообщил, что турецкие беспилотники могут быть дополнительно оснащены высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений и морских целей.

Агентство Anadolu указывает, что в течение года на Украину будут поставлены шесть беспилотников. Заключенный между Baykar Makina и «Укрспецэкспортом» договор предусматривает поставку комплектующих, сервисное обслуживание и обучение персонала.

Технические характеристики беспилотников приводятся на сайте Baykar Makina. Длина летательного аппарата составляет 6,5 метра, размах крыльев — 12 метров, радиус действия — 150 километров, крейсерская скорость — 130 километров в час.

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