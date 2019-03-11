Порошенко захотел способных поражать цели «далеко в тылу противника» ракет

Президент Украины Петр Порошенко поставил задачу конструкторским бюро и оборонным предприятиям страны. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Нам нужно высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, способное в ответ на агрессию поражать цели далеко в тылу врага», — сказал президент в ходе посещения базы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в Житомире.

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Глава государства также заявил, что до недавнего времени Украина была обязана придерживаться различных ограничений в связи с действием Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «А сейчас мы являемся свидетелями того, что Россия разрушила этот договор. Все, в том числе и наши партнеры, делают необходимые выводы», — отметил он.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ 4 марта. Как говорится в тексте документа, Москва приостанавливает выполнение ДРСМД «до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по названному договору или до прекращения его действия». Решение стало зеркальным ответом на аналогичные действия Вашингтона.

США приостановили выполнение обязательств по договору со 2 февраля. Американская сторона настаивает, что причиной этого стало систематическое нарушение условий соглашения со стороны России.

ДРСМД, заключенный в 1987 году между США и СССР (после распада Советского Союза Украина стала его преемником в рамках договора), не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности, упрекают Россию в том, что последняя скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». Москва это отрицает.

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