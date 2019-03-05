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На Украине предложили создать «оружие возмездия» против России

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Олег Стариков

Ответом Украины на агрессию со стороны России должно стать создание ракеты малой дальности, заявил телеканалу NewsOne военный эксперт Олег Стариков.

По его мнению, Москва нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поставив на вооружение ракетный комплекс «Искандер». Ответом Украины на это, как полагает Стариков, могла бы стать разработка «оружия возмездия».

«В случае, если у какой-то горячей головы в Кремле что-то возникнет, у Украины будет возможность адекватно ответить. Это оружие сдерживания и нападения», — сказал эксперт.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Москвой выполнения ДРСМД.

ДРСМД подписан Советским Союзом и Соединенными Штатами в декабре 1987 года. Соглашение запрещало СССР и США производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности и обязывало ликвидировать соответствующие пусковые установки.

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