На Украине предложили создать «оружие возмездия» против России

Ответом Украины на агрессию со стороны России должно стать создание ракеты малой дальности, заявил телеканалу NewsOne военный эксперт Олег Стариков.
По его мнению, Москва нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поставив на вооружение ракетный комплекс «Искандер». Ответом Украины на это, как полагает Стариков, могла бы стать разработка «оружия возмездия».
«В случае, если у какой-то горячей головы в Кремле что-то возникнет, у Украины будет возможность адекватно ответить. Это оружие сдерживания и нападения», — сказал эксперт.
4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Москвой выполнения ДРСМД.
ДРСМД подписан Советским Союзом и Соединенными Штатами в декабре 1987 года. Соглашение запрещало СССР и США производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности и обязывало ликвидировать соответствующие пусковые установки.