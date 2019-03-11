Россия отказалась размещать ракеты в Европе раньше США

Россия не собирается устанавливать ракеты средней и меньшей дальности в Европе. Такое заявление сделал председатель комитета по обороне и безопасности Госдумы Владимир Шаманов, передает «Интерфакс».

Он отметил, что Москва не пойдет на такой шаг первой. «Мы не намерены первыми размещать подобные перспективные вооружения в тех регионах, включая Европу, где не будет аналогичных американских систем», — сказал парламентарий.

По его словам, ответственность за прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности будут нести, в том числе, европейские страны, давшие добро на их размещение на своей территории Соединенными Штатами.

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6 марта глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений из-за того, что США создают угрозу ее безопасности.

4 марта сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Москвой выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Российская сторона делает это «до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по названному договору или до прекращения его действия». Решение стало зеркальным ответом на аналогичные действия Вашингтона.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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