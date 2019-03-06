Россия отказалась ввязываться в гонку вооружений

Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений из-за того, что США создает угрозы ее безопасности. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что об этом не раз заявлял российских лидер Владимир Путин.

По словам министра, российская сторона не отказывается от контактов, которые нацелены на укрепление стратегической стабильности. В том, что предложения России о диалоге остались без внимания, нет вины Кремля.

«Все эти предложения остаются на столе, но больше мы наших западных партнеров беспокоить на эту тему не будем. Они про эти предложения знают. Когда дозреют — милости просим», — сказал Лавров.

4 марта сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Москвой выполнения ДРСМД. Российская сторона, следует из текста документа, приостанавливает выполнение ДРСМД «до устранения Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному договору или до прекращения его действия». Это решение стало зеркальным ответом на аналогичные действия Вашингтона.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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