Россия предупредила об ответных мерах на размещение ракет США в Европе

Если США разместят ракеты в Европы, Россия развернет свои ракеты так, что они покроют всю территорию Европы. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

По его словам, российская сторона очень обеспокоена возможными последствиями выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Антонов отметил, что договор не касается безопасности территории США.

«Кто же проиграет? Это европейские страны», — добавил дипломат.

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Ранее 4 марта сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Москвой выполнения ДРСМД. Российская сторона, следует из текста документа, приостанавливает выполнение ДРСМД «до устранения Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия». Это решение стало зеркальным ответом на аналогичные действия Вашингтона.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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