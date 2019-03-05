США назвали условия переговоров с Россией по ракетному договору

Соединенные штаты Америки готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями с определенными условиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

По его словам, американская сторона по-прежнему привержена эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, союзников и партнеров, поддается проверке, является обязательным к исполнению и включает партнеров, которые выполняют свои обязательства.

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«Мы готовы участвовать в переговорах с Россией по контролю над вооружениями, которые отвечают этим критериям», — сказал представитель Госдепа. Дипломат добавил, что американская сторона разочарована решением России выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Москвой выполнения ДРСМД. Российская сторона, следует из текста документа, приостанавливает выполнение ДРСМД «до устранения Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия». Это решение стало зеркальным ответом на аналогичные действия Вашингтона.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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