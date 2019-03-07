Американцев заподозрили в пропаганде испытаний ядерного оружия

СМИ в США готовят общество к необходимости возобновления ядерных испытаний. Об этом рассказала представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг, 7 марта. Трансляция доступна на Facebook.

По ее словам, в СМИ появились заметки о том, что «без натурных ядерных испытаний гарантировать эффективность и надежность стратегического ядерного потенциала США невозможно», передает «Интерфакс». Подобное нашли, в частности, в статье журнала «Вопросы науки и технологии», а также в материалах бывшего главы профильного управления Пентагона.

МИД России считает, что таким образом американское общественное мнение готовят к тому, что «ядерные испытания — это якобы неизбежная необходимость». Захарова добавила, что такие рассуждения объясняют нежелание США ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и приведение полигона в Неваде в повышенную готовность.

«Подобные действия оставляют все меньше уверенности в том, что США будут и в дальнейшем соблюдать действующий с 1992 года мораторий на ядерные испытания», — отметила она.

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6 марта глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений из-за того, что США создает угрозы ее безопасности.

4 марта сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Москвой выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Российская сторона делает это «до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по названному договору или до прекращения его действия». Решение стало зеркальным ответом на аналогичные действия Вашингтона.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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