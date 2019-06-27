Украинскую армию лишили возможности покупать снаряжение

Министерство обороны Украины не может покупать снаряжение из-за прошедших в ведомстве обысков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший советник министра обороны Украины и кандидат в депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрий Бирюков.

По его словам, в четверг, 27 июня, следователи Государственного бюро расследований изъяли всю рабочую документацию в Главном управлении развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил страны. Из-за этого Минобороны не может заключать контракты на поставки снаряжения.

«С сегодняшнего дня Министерство обороны Украины не имеет права покупать или брать на склады ни одного элемента вещевого обеспечения. С сегодняшнего дня Министерство обороны Украины не имеет права покупать каски и бронежилеты», — отметил он.

Также Бирюков подчеркнул, что запасов формы на складах хватит на несколько недель. После этого армию якобы придется обеспечивать силами волонтеров. По мнению политика, «за последний месяц Украину отбросили на 15 лет назад, а украинскую армию готовят к капитуляции».

19 июня сообщалось, что власти Украины закупили для своей армии партию бракованных БТР, которые не приняли в Ираке. В броне машин были многочисленные трещины, а корпусы бронетранспортеров были деформированы.

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