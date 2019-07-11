Порошенко вызвали на новый допрос

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало бывшего президента Петра Порошенко, сообщили «Украинским новостям» в ведомстве.

Дата допроса назначена на 17 июля. Детали дела, по которому намерены допросить бывшего украинского лидера, не уточняются.

6 июля юрист, бывший замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов, по заявлению которого ГБР возбудило несколько уголовных дел против Порошенко, заявил, что экс-президент после проигрыша на выборах главы государства успел обналичить 34 миллиона долларов (около 873 миллионов гривен). Портнов передал материалы следствию.

В конце мая юрист сам явился на допрос в Генпрокуратуру по делу об убийствах на Майдане, по которому также проходит Порошенко.

Бывший президент уже был вызван на дополнительный допрос по данному производству 10 мая.

Всего в ГБР расследуется пять уголовных производств в отношении Порошенко. Его обвиняют в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, отмывании средств, возможном незаконном завладении телеканалом «Прямой», злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов, неуплате налогов, а также в фальсификациях документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконном назначении правительства.

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