В Верховной Раде потребовали трибунала для Порошенко

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко за время своего пребывания у власти «наработал» на трибунал. Об этом она заявила в эфире телеканала NewsOne, запись которого доступна на YouTube.

По словам Савченко, экс-президент и его окружение должны предстать перед военным судом, потому что «время было военное». Она считает, что существует очень много материалов, доказывающих вину бывшего главы государства, и их «нельзя спрятать».

Чтобы добиться справедливости, считает Савченко, необходимо не допустить побега Порошенко за границу. «Он должен отвечать реально, потому что преступления очень реальные и очень кровавые», — сказала Савченко, отметив, что заочный приговор является недопустимой мерой.

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Ранее Савченко обвинила Порошенко в организации пожара на складах боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области в марте 2017 года. Она считает, что результаты экспертизы, установившие «виновность» России в этом инциденте, были сфальсифицированы.

Сам Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность» заявил, что не боится расследования по заведенным на него уголовным делам. Он особо подчеркнул, что не испытывает угрызений совести за вменяемое ему в вину контрнаступление в Донбассе в 2014 году.

16 апреля Савченко и главу организации «Офицерский корпус», участника переговоров по освобождению пленных в Донбассе Владимира Рубана освободили из-под стражи по решению суда. Они были арестованы весной 2018 года по обвинению в подготовке государственного переворота. Следствие считает Рубана сообщником депутата, ему вменяют организацию покушения на Порошенко и незаконное хранение оружия.

В день их освобождения генпрокурор Юрий Луценко заявил, что снятие меры пресечения не означает снятие обвинений с Рубана и Савченко, и его ведомство считает доказательства их вины достаточными.

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