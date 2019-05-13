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Порошенко заподозрили в подготовке узурпации власти

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Действующий президент Украины Петр Порошенко готовит узурпацию власти. С таким заявлением в эфире телеканала NewsOne выступила депутат Верховной рады Надежда Савченко, передает РИА Новости.

По ее словам, Порошенко затягивает процесс передачи власти Владимиру Зеленскому, желая как можно дольше не сдавать свои полномочия. Она добавила, что президент расставляет своих людей на ключевых военных постах, которые де-факто позволят ему еще долгое время оставаться главнокомандующим.

Также Савченко предположила, что затягивание с выбором даты инаугурации Зеленского связано с необходимостью для Порошенко «красть и прятать то, что украл в офшорах».

Украинским законодательством установлено, что Верховная Рада обязана назначить дату проведения инаугурации президента в течение 30 дней после официального объявления результатов выборов. В данном случае крайний срок проведения инаугурации — 30 мая. Парламент планирует принять решение по этому вопросу во время ближайшего пленарного заседания, которое пройдет 14 мая. На данный момент в Верховной Раде зарегистрировано четыре постановления о дате проведения инаугурации Зеленского 19, 20 и 26 мая и 1 июня. Сам Зеленский настаивает на приведении его к присяге 19 мая.

Ранее 13 мая Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшей инаугурации Зеленского.

ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22 процента избирателей, у Порошенко — 24,45 процента голосов.

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