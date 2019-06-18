Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело

Государственное бюро расследований Украины открыло пятое уголовное дело против Петра Порошенко. Об этом в своем Telegram заявил бывший замглавы администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

Бывшего президента страны подозревают в фальсификации документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров. Помимо Порошенко, в деле фигурирует спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

В своем заявлении Портнов указал на то, что Порошенко предложил депутатам назначить премьер-министра и членов правительства, несмотря на отсутствие коалиции среди парламентариев. При этом в официальные документы вносились заведомо ложные сведения о наличии коалиции.

В этом юрист увидел признаки таких преступлений, как «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», «Злоупотребление властью и служебным положением» и «Составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов».

Ранее Портнов обращался в Государственное бюро расследований Украины с требованием возбудить дела об отмывании средств бывшим президентом, узурпации судебной власти и уклонении от уплаты налогов. Генпрокурор Юрий Луценко назвал выдвинутые против Порошенко обвинения «попытками переписать историю». В свою очередь, Порошенко заявил, что не боится расследования.

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