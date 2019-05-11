Порошенко подписал протокол допроса об убийствах на Майдане

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал протокол допроса по делу об убийствах людей на Майдане Незалежности (Площади Независимости) в 2014 году. Об этом сообщил «Українським Новинам» глава управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

По его словам, это было сделано 10 мая.

Тогда же состоялся дополнительный допрос Порошенко по событиям в центре Киева, предшествовавшим государственному перевороту. Позже президент выразил надежду, что его показания помогут найти виновных.

Протокол, подписанный в Генпрокуратуре, был составлен по итогам беседы с украинским лидером еще в 2016 году, однако он до сих пор не был подписан. Содержание разговора не раскрывалось, сообщалось только, что он длился шесть часов.

Порошенко повторно вызвали на допрос по делу об убийствах на Майдане 7 мая, однако он не явился и не предупредил ведомство об этом. Позже президент уточнил, что в назначенное время был занят утверждением нового состава Верховного суда.

После этого в Генпрокуратуре заявили, что могут привести главу государства на допрос силой, как только истечет срок его полномочий.

Во время массовых акций протеста на Украине в конце 2013-го — начале 2014 года более 100 человек погибли во время столкновений с силовиками в центре Киева. Большинство из них стали жертвами неизвестных снайперов. Сторонники Евромайдана и нынешние украинские власти связывают снайперов с бывшим президентом Виктором Януковичем, однако по прошествии почти пяти лет расследования виновные так и не были установлены и наказаны.

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