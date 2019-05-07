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Порошенко прогулял допрос об убийствах на Майдане

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Петр Порошенко

Действующий президент Украины Петр Порошенко не явился в Генеральную прокуратуру, куда его вызвали на допрос. Об этом сообщают «Українськi Новини».

«Нет, [Порошенко] не явился», — сказал изданию начальник управления спецрасследований ведомства Сергей Горбатюк и подчеркнул, что президента снова вызовут на допрос.

Причину неявки глава государства не объяснил.

О том, что Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру, стало известно 6 мая. Источник в ведомстве уточнил, что президента будут допрашивать по делу о гибели людей во время акций протеста на Майдане в 2014 году.

Также его намеревались обязать поставить подпись на протоколе допроса от 2016 года. Содержание той беседы Порошенко со следователями не раскрывалось, сообщалось только, что она длилась шесть часов.

Во время массовых акций протеста на Украине в конце 2013-го — начале 2014 года, получивших название Евромайдан, более 100 человек погибли во время столкновений с силовиками на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве. Большинство из них стали жертвами неизвестных снайперов. Сторонники Евромайдана и нынешние украинские власти связывают снайперов с бывшим президентом Виктором Януковичем, однако по прошествии почти пяти лет расследования его вина не доказана в судебном порядке.

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