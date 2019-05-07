Порошенко пообещали привести на допрос силой

Действующего президента Украины Петра Порошенко могут силой привести на допрос в Генпрокуратуру. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По словам руководителя управления спецрасследований ведомства Сергея Горбатюка, это будет возможно после окончания его президентских полномочий. «Когда закончатся полномочия, мы будем обращаться в суд о применении к нему привода», — заявил он.

Горбатюк добавил, что в случае повторной неявки Порошенко на допрос его могут оштрафовать.

Материалы по теме Получили по достоинству Дерзкие триумфаторы и падшие герои Майдана

Ранее стало известно, что глава государства не явился на беседу со следователями. Он объяснил это тем, что в это время утверждал новых членов Верховного суда.

О том, что Порошенко вызван на повторный допрос в Генпрокуратуру, стало известно 6 мая. Источник в ведомстве уточнил, что президента будут допрашивать по делу о гибели людей во время акций протеста на Майдане в 2014 году. Также его намеревались обязать поставить подпись на протоколе допроса от 2016 года. Содержание шестичасовой беседы Порошенко со следователями не раскрывалось.

Во время массовых акций протеста на Украине в конце 2013-го — начале 2014 года более 100 человек погибли во время столкновений с силовиками на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве. Большинство из них стали жертвами неизвестных снайперов. Сторонники Евромайдана и нынешние украинские власти связывают снайперов с бывшим президентом Виктором Януковичем, однако по прошествии почти пяти лет расследования его вина не доказана в судебном порядке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!