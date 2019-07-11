Раскрыт план по возвращению на Украину «украденных миллиардов» Порошенко

Бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко, покинувший Украину в 2016 году, намерен приехать на родину и вернуть «украденные» экс-президентом Петром Порошенко деньги. Об этом Онищенко написал в колонке «После свержения коррумпированного режима» для газеты The Washington Times.
По его словам, за пять лет нахождения во власти Порошенко и его окружение присвоили себе пять миллиардов долларов. Теперь возвратом этих средств в Киев займется неправительственная организация «Группа по возвращению активов», в которую войдут юристы, финансисты и детективы со всего мира. В беседе со «Страной.ua» Онищенко отметил, что специалисты будут искать украденные миллионы, офшорные счета, движимое и недвижимое имущество, зарегистрированное на аффилированных лиц. «Чтобы облегчить и ускорить работу украинским правоохранительным органам, в группе будут американцы, которые годами занимаются возвращением награбленных активов и посадили не одного политика», — добавил он.
Еще одним шагом для избавления от коррупции Онищенко назвал увольнение нескольких важных фигур из руководства Службы безопасности Украины. Он заявил, что сейчас страна встала на правильный путь к открытому обществу, о чем свидетельствует победа Владимира Зеленского на президентских выборах.
«Обещание построить честное и открытое украинское общество нашло отклик у электората, который снял с власти коррумпированного клептократа Петра Порошенко. Украинский народ вытеснил режим, который преследовал невинных и избегал свободного и справедливого общества для всех; не только богатых», — подчеркнул Онищенко.
6 июля стало известно, что Порошенко с мая по июнь 2019 года обналичил 34 миллиона долларов (около 864 миллионов гривен). Теперь следствие должно изучить, куда ушли эти деньги.
В июне Государственное бюро расследований Украины возбудило пятое уголовное дело в отношении Порошенко. Его обвиняют в фальсификациях документов, незаконном назначении правительства, незаконном завладении телеканалом «Прямой», попытке узурпации судебной власти, государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов.
Александр Онищенко был депутатом Верховной Рады седьмого (от Партии регионов) и восьмого (от «Воли народа») созывов. В 2016 году он покинул Украину после предъявления обвинений в мошенничестве и казнокрадстве на сумму 100 миллионов евро (2,9 миллиарда гривен) и лишения депутатской неприкосновенности.