Раскрыт план по возвращению на Украину «украденных миллиардов» Порошенко

Бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко, покинувший Украину в 2016 году, намерен приехать на родину и вернуть «украденные» экс-президентом Петром Порошенко деньги. Об этом Онищенко написал в колонке «После свержения коррумпированного режима» для газеты The Washington Times.

По его словам, за пять лет нахождения во власти Порошенко и его окружение присвоили себе пять миллиардов долларов. Теперь возвратом этих средств в Киев займется неправительственная организация «Группа по возвращению активов», в которую войдут юристы, финансисты и детективы со всего мира. В беседе со «Страной.ua» Онищенко отметил, что специалисты будут искать украденные миллионы, офшорные счета, движимое и недвижимое имущество, зарегистрированное на аффилированных лиц. «Чтобы облегчить и ускорить работу украинским правоохранительным органам, в группе будут американцы, которые годами занимаются возвращением награбленных активов и посадили не одного политика», — добавил он.

Материалы по теме Незабытое старое Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?

Еще одним шагом для избавления от коррупции Онищенко назвал увольнение нескольких важных фигур из руководства Службы безопасности Украины. Он заявил, что сейчас страна встала на правильный путь к открытому обществу, о чем свидетельствует победа Владимира Зеленского на президентских выборах.

«Обещание построить честное и открытое украинское общество нашло отклик у электората, который снял с власти коррумпированного клептократа Петра Порошенко. Украинский народ вытеснил режим, который преследовал невинных и избегал свободного и справедливого общества для всех; не только богатых», — подчеркнул Онищенко.

6 июля стало известно, что Порошенко с мая по июнь 2019 года обналичил 34 миллиона долларов (около 864 миллионов гривен). Теперь следствие должно изучить, куда ушли эти деньги.

В июне Государственное бюро расследований Украины возбудило пятое уголовное дело в отношении Порошенко. Его обвиняют в фальсификациях документов, незаконном назначении правительства, незаконном завладении телеканалом «Прямой», попытке узурпации судебной власти, государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов.

Александр Онищенко был депутатом Верховной Рады седьмого (от Партии регионов) и восьмого (от «Воли народа») созывов. В 2016 году он покинул Украину после предъявления обвинений в мошенничестве и казнокрадстве на сумму 100 миллионов евро (2,9 миллиарда гривен) и лишения депутатской неприкосновенности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!