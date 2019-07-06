Порошенко обналичил 34 миллиона долларов после поражения на выборах

Бывший президент Украины Петр Порошенко с мая по июнь 2019 года обналичил 34 миллиона долларов (около 873 миллионов гривен). Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в своем Facebook.

По информации Портнова, в период инаугурации президента Украины Владимира Зеленского Порошенко снял со счета в Международном инвестиционном банке три раза по одному миллиону долларов. Позже он обналичивал деньги еще несколько раз в мае и июне, снимая ровные суммы от одного до двух миллионов долларов.

«В общей сложности фигурант за месяц снял 34 миллиона долларов США наличными, то есть около 340 килограмм стодолларовых купюр», — отметил юрист, добавив, что следствие должно будет изучить, куда ушли эти деньги.

В июне сообщалось, что в отношении Порошенко Государственное бюро расследований Украины возбудило уже пятое уголовное дело. Его обвиняют в фальсификациях документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконном назначении правительства. До этого его также обвиняли в возможном незаконном завладении телеканалом «Прямой», попытке узурпации судебной власти, государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов.

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