Порошенко пошел против своего главного обвинителя

Адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко подал в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление на юриста Андрея Портнова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным агентства, Портнова обвиняют в заведомо ложных показаниях в адрес бывшего главы государства. «Заявление Порошенко поступило, сейчас находится на этапе регистрации, никаких действий по нему еще не сделано», — цитирует УНН заявление пресс-службы ведомства.

Между тем Портнов в своем Telegram-канале опубликовал документ за подписью начальника первого следственного отдела Франтовского, в котором ГБР отказывается принять заявление адвоката Порошенко из-за неправильного оформления документов. «Я демонстрирую документ Государственного бюро расследований, из которого прямо вытекает, что адвокату Порошенко в этом отказали, потому что он даже не смог правильно оформить заявление», — написал юрист.

Первое заявление на Порошенко Портнов подал в ГБР 20 мая. Выбор даты подачи заявления он объяснил тем, что в этот день сразу после инаугурации нового президента Владимира Зеленского пятый президент лишился неприкосновенности. Также юрист обращался в бюро с требованием возбудить дела об отмывании средств бывшим президентом, узурпации судебной власти и уклонении от уплаты налогов.

В итоге в отношении Порошенко возбудили пять уголовных дел. Генпрокурор Юрий Луценко назвал выдвинутые против экс-президента обвинения «попытками переписать историю». В свою очередь Порошенко заявил, что не боится уголовного преследования.

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