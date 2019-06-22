Порошенко покичился уголовными делами

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что персонально против него в стране не заведено ни одного уголовного дела, но он гордится теми несколькими, которые заведены «по факту». Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина», пишет РИА Новости.

«По факту возбуждено несколько уголовных дел… Подчеркиваю: я горжусь каждым уголовным делом, которое открыто по факту», — отметил он.

Порошенко уточнил, что одно дело касается военных действий в Донбассе, другое было заведено из-за приказа группе военных кораблей отправиться из порта Одессы в Мариуполь через Азовское море. Третье уголовное дело касается обращения Юлии Тимошенко относительно украинской газотранспортной системы (ГТС). Лидер украинской партии «Батькивщина» считает, что Порошенко причастен к доведению украинской ГТС до искусственного банкротства.

Между тем ранее в июне сообщалось, что в отношении экс-президента страны Государственное бюро расследований Украины возбудило уже пятое уголовное дело. Его обвиняют в фальсификациях документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконном назначении правительства.

До этого в его отношении, в частности, выдвигались обвинения в возможном незаконном завладении телеканалом «Прямой», в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов.

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