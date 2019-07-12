Зеленский сделал первый шаг к люстрации Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, согласно которому бывший глава государства Петр Порошенко и все его окружение не смогут занимать государственные посты. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«С целью прекращения в дальнейшем злоупотребления властью, своим служебным положением при исполнении должностных обязанностей, избегания ответственности за действия, направленные на собственное обогащение, законопроектом расширены категории должностей, по которым осуществляются меры по очистке власти (люстрации), а также уточнены некоторые критерии осуществление очистки власти», — говорится в пояснительной записке к документу.

11 июля Зеленский заявил о необходимости люстрировать все высшее руководство Украины, находившееся у власти с 2014 года, включая Порошенко. «Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию, — мы предлагаем ее усилить», — сказал глава государства.

Согласно поправкам в закон «Об очищении власти», разработанным командой Зеленского, под люстрацию могут попасть все члены правительства и Верховной Рады, включая спикера парламента, главы Генпрокуратуры, Службы безопасности, Совета национальной безопасности и обороны, фискальной и таможенной служб, антимонопольного комитета и представители высшего руководства оборонных предприятий, которые занимали свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.

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