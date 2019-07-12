«Большая семерка» пошла против Зеленского

Послы стран «Группы семи» (G7, «Большая семерка») раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского о расширении списка лиц, подпадающих под люстрацию. Об этом говорится в заявлении послов, опубликованном в Twitter.

По их мнению, привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении властью — верный шаг, но нынешняя ситуация на Украине не сравнима с той, которая имела место после Евромайдана — массовых протестных акциях в Киеве в 2013-2014 годах.

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Кроме того, послы отметили, что в 2014-м был повод приветствовать прогресс в реформировании ряда отраслей.

12 июля Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, согласно которому бывший глава государства Петр Порошенко и все его окружение не смогут занимать государственные посты. О необходимости люстрировать все высшее руководство Украины, находившееся у власти с 2014 года, включая Порошенко, президент страны заявил за день до этого. «Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию, — мы предлагаем ее усилить», — сказал глава государства.

Согласно поправкам, разработанным командой Зеленского, под люстрацию могут попасть все члены правительства и Верховной Рады, включая спикера парламента, руководители Генпрокуратуры, Службы безопасности, Совета национальной безопасности и обороны, фискальной и таможенной служб, антимонопольного комитета и топ-менеджеры оборонных предприятий, которые занимали свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.

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