Представитель Зеленского допустил люстрацию команды Зеленского

Окружение президента Украины Владимира Зеленского в теории может попасть под действие расширенного перечня закона «Об очищении власти». Об этом заявил представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук, передает «112 Украина».

Вопрос о том, будет ли люстрация распространяться на приближенных к Зеленскому чиновнику и членов его партии «Слуга народа», задала вице-спикер парламента Ирина Геращенко (партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность»).

«Он будет распространяться на всех лиц, независимо от того, в какой команде они находятся, а это уже вопрос к Верховной Раде, будет ли поддержана эта инициатива», — указал Стефанчук.

Ранее Зеленский заявил, что на Украине необходимо люстрировать все высшее руководство, занимавшее свои посты с конца февраля 2014 года до конца мая 2019-го. Президент предложил расширить действие закона «Об очищении власти» на главу государства, всех членов правительства и парламента, глав Генпрокуратуры, Службы безопасности, Совета национальной безопасности и обороны, фискальной и таможенной служб, антимонопольного комитета и топ-менеджмент оборонных предприятий.

Поводом для введения таких мер Зеленский назвал неподобающе низкий уровень работы чиновников в стране, повсеместно распространенные случаи коррупции и бытового хамства в адрес простых граждан.

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