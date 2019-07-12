Глава Минздрава поспорила с Зеленским о люстрации вишневых косточек

Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун ответила президенту Владимиру Зеленскому, который в заявлении о расширении люстрационных законов на все старое руководство страны намекнул на ее некомпетентность, припомнив пост о свойствах вишни и черешни. Свой комментарий она разместила на странице в Facebook.

Министр пошутила, что благодаря сообщениям Минздрава «вся нация» узнала о смертельной опасности вишневых косточек. «Все же есть немало преимуществ и от потребления вишен. Как и от трансформации системы охраны здоровья», — продолжила Супрун.

В своем посте она перечислила полезные свойства вишни, сопровождая каждое рассказами об успехе проведенных Минздравом реформ. Например, глава ведомства указала, что граждане получили возможность персонального медицинского сопровождения благодаря услуге «Семейный врач», обеспеченность онкобольных препаратами выросла на 30-40 процентов, а смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась.

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«Хотя, конечно, нужно помнить о косточках. Ведь бывает так, что что-то очень мелкое может вызвать огромные проблемы. Особенно это касается вредных привычек или неосведомленности о собственном здоровье или здравоохранении в масштабах страны», — завершила свое обращение к Зеленскому Супрун. Запись она сопроводила изображением кота-ученого в лаборатории с подписью: «Доктор кот говорит, что нельзя люстрировать вишневые косточки».

11 июля Зеленский заявил о необходимости люстрировать все высшее руководство Украины, находившееся у власти с 2014 года, включая бывшего президента Петра Порошенко. В своем заявлении украинский лидер возмутился тем, что «министры, которые угробили здоровье нации, рассказывают о вреде вишневых косточек». Речь шла о записи на странице Супрун в Facebook от 8 июня. «Помните — черешня это лекарство», — говорилось в ней.

Супрун не впервые подвергается жесткой критике Зеленского. Ранее, когда его в интервью попросили дать характеристику членам правительства Порошенко, он в шутку поблагодарил бога, что глава Минздрава не является его врачом. Кроме того, реформы, проводимые министерством, вызывают открытое недовольство граждан.

Согласно поправкам в закон «Об очищении власти», разработанным командой Зеленского, под люстрацию могут попасть все члены правительства и Верховной Рады, включая спикера парламента, руководители Генпрокуратуры, Службы безопасности, Совета национальной безопасности и обороны, фискальной и таможенной служб, антимонопольного комитета и представители высшего руководства оборонных предприятий, которые занимали свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.

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