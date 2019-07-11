Зеленского сочли продолжателем дела Порошенко

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» считают, что президент страны Владимир Зеленский продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко. Официальное заявление опубликовано на сайте партии.

«Президент Зеленский и его команда продолжают делить украинцев. Зеленский стремительно превращается в Порошенко-2, который делил украинцев на два сорта в зависимости от того, на каком языке они говорят, в какую церковь ходят, какой идеологии придерживаются», — говорится в заявлении.

Материалы по теме Команда мечты Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?

Заявление партии стало ответом на слова Зеленского о «недопущении информационных монополий во время войны». Он пообещал на законодательном уровне разобраться с пророссийскими каналами главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Во время войны любые люди, у которых непроукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться. Таким людям, как господин Медведчук, не дадим монополизировать наше украинское телевидение», — заявил глава государства.

В преддверии первого тура президентских выборов с аналогичным заявлением выступал и Порошенко. Он пообещал устроить «веселую жизнь» медиаресурсам Медведчука и ему самому после своей победы в предвыборной гонке.

Материалы по теме Украинский телеканал отменил телемост с Россией Журналистам грозят физической расправой. Зеленскому уже поставили ультиматум

Телемост между NewsOne и «Россией 1» был запланирован на 12 июля, однако из-за угроз физической расправы украинский канал отказался от этой идеи. Идею телемарафона раскритиковали многие политики в Киеве, в том числе Зеленский. По его мнению, таким образом Москва пытается поделить украинский народ на два лагеря. Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело о покушении на госизмену из-за планов NewsOne провести телемост.

Виктора Медведчука на Украине многие осуждают за дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. Тем не менее после обострения двусторонних отношений в 2014 году он стал одним из ключевых каналов связи между Москвой и Киевом. Уровень его влияния журналисты характеризуют как «неформальный посол России на Украине».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!