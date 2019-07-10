Порошенко возглавил рейтинг антипатий украинцев

Лучше всего украинцы относятся к действующему президенту Владимиру Зеленскому, наиболее негативно — к его предшественнику Петру Порошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Респондентам задавался вопрос «Как вы в целом относитесь к этому политику — положительно, отрицательно или нейтрально?» по ряду общественно-политических деятелей.

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Согласно данным опроса, к Зеленскому положительно относятся 67,8 процента опрошенных, негативно — восемь. Высоко оценивают и членов президентской команды. К председателю партии «Слуга народа» Дмитрию Разумкову положительное отношение у 51,6 процента респондентов, а отрицательное — у 10,7. Представителя Зеленского в Верховной Раде Руслана Стефанчука позитивно оценивают 41,1 процента, 16,6 — негативно.

Наиболее негативную реакцию среди всех политиков вызывает Порошенко — 70,9 процента респондентов оценили его отрицательно. Поддерживают бывшего президента 12,7 процента респондентов.

Ранее, 8 июля, стало известно, что Порошенко освистали и прогнали с предвыборного митинга «Европейской солидарности» в городе Хмельницком. Вслед политику кричали: «Ганьба!», «Вон отсюда!» и различные оскорбления.

В мае Порошенко провел ребрендинг своего «Блока», переименовав его в «Европейскую солидарность». Экс-президент сделал акцент на участии в партии местных лидеров, волонтеров и молодых политиков. Однако это не помогло — после поражения Порошенко на президентских выборах рейтинг его политической силы стал падать. По данным на 26 июня, «Европейскую солидарность» поддерживают около девяти процентов избирателей.

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