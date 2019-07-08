Порошенко прогнали с собственного митинга

Бывшего президента Украины Петра Порошенко освистали и прогнали с предвыборного митинга партии «Европейская Солидарность» в городе Хмельницкий. Видео в своем Facebook опубликовал депутат Верховной Рады Александр Онищенко.

На записи видно, что идущего через толпу Порошенко сопровождают крики «Ганьба!» («Позор!») и другие оскорбления. Жители города также кричали политику «Иди отсюда!»

В результате бывший президент и его сторонники были вынуждены уйти. В Хмельницкий он приехал в рамках предвыборного тура «Европейской Солидарности» (бывший «Блок Петра Порошенко»).

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18 июня сообщалось, что в отношении Порошенко Государственное бюро расследований Украины возбудило уже пятое уголовное дело. Его обвиняют в фальсификациях документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконном назначении правительства. До этого его также обвиняли в возможном незаконном завладении телеканалом «Прямой», попытке узурпации судебной власти, государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов.

В середине марта члены праворадикальной партии «Национальный корпус» предприняли несколько попыток сорвать предвыборные митинги Порошенко, завершившиеся столкновением националистов с сотрудниками полиции и Национальной гвардией Украины. В партии бывшего главы государства, комментируя произошедшее, заявили, что за столкновения «Национального корпуса» и правоохранителей стоят «пророссийские реваншисты и беглые олигархи», цель которых — «свержение демократической проевропейской власти в Киеве».

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