Порошенко на своем митинге устроил интерактив

На предвыборном митинге сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко в Прикарпатье было записано видео выступления политика, которое стало вирусным из-за необычной для него манеры агитации. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Обращаясь к народу, лидер партии «Европейская солидарность» предлагает им что-то проверить, после чего начинает скандировать лозунг «Армия — язык — вера». Каждый раз, когда Порошенко произносил одно из этих трех слов, присутствующие должны ответить ему «ес!». Несмотря на то что некоторые участники митинга поддержали Порошенко криками «ес», сам политик тоже продолжил его скандировать, сопровождая каждый выкрик характерным движением локтя вниз.

«Давайте проверим! Еще раз! Армия! Ес! Нет-нет! Еще раз! Армия! Ес! Вира! Ес! Мова! Ес! Армия! Мова! Вира! Ес! Ес! Ес!» — скандировал Порошенко.

Украинские и российские СМИ обратили внимание на это видео в том числе из-за реакции на него со стороны интернет-пользователей, которые, комментируя выступление Порошенко, называли его «тамадой» и «клоуном».

С лозунгом «армия — язык — вера» Порошенко шел на последние президентские выборы. Эта формула была сформулирована им еще в 2018 году. «Армия — защищает нашу землю. Язык — защищает наше сердце. Вера — защищает нашу душу», — объяснял он смысл своей формулы. Программа экс-президента подразумевала курс на развитие вооруженных сил страны и вступление в НАТО, защиту украинского языка и автокефальной украинской церкви.

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