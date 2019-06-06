Националисты забросали усадьбу Порошенко файерами и потребовали посадить его

У дома экс-президента Украины Петра Порошенко в поселке Козин под Киевом националисты устроили акцию протеста. Видео беспорядков опубликовано на YouTube-канале издания «Страна.ua».

Сообщается, что в акции приняли участие около 150 человек. Протестующие собрались под флагами Украины и запрещенной в России организации «Правый сектор». Под звучащие из колонок патриотические песни они забрасывали дом экс-главы государства горящими файерами и кричали «Порошенко за решетку!»

Организатором мероприятия стала организация «Громадський контроль чесна країна» («Общественный контроль — честная страна»). Ее руководитель Владислав Литвинчук заявил, что протестующие требуют расследования об участии Порошенко в коррупционных схемах «Укроборонпрома». «За время своего президентства он увеличил свое состояние в 18 раз, об этом все забыли?» — возмутился он, добавив, что, если требования протестующих не будут выполнены, акция будет иметь бессрочный характер.

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В конце апреля в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявили о планах фактически ликвидировать «Укроборонпром», лишив его «не свойственных ему функций государственного управления». Это объяснялось тем, что организация была создана при бывшем президенте Викторе Януковиче для контроля финансов, проходивших через предприятия оборонно-промышленного комплекса, а теперь реформа ликвидирует большое количество «фирм-прокладок».

В конце февраля журналисты проекта Bihus.info опубликовали расследование о контрабандных закупках российских запчастей для оборонных предприятий Украины. Согласно обнародованной журналистами информации, в схеме участвовал замсекретаря СНБО Олег Гладковский, который имел давние деловые отношения с главой государства, и его сын Игорь — ранее они носили фамилию Свинарчук.

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