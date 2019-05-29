Радикалы взяли штурмом мэрию Львова

Представители украинских националистических организаций «Свобода» и «Нацкорпус» выломали дверь в городскую ратушу Львова и ворвались внутрь. Об этом сообщает портал Zahid.net.

«К протестующим вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Елена Пайонкевич и директор департамента "Администрация городского головы" Евгений Бойко. Конструктивного разговора не получилось», — пишут на официальном сайте Львовского горсовета.

Отказавшись слушать чиновников, протестующие выломали двери и ворвались внутрь. Пресс-служба горсовета не указывает, какие требования выдвинули участники акции.

Председатель львовской общественной организации «Рабів до раю не пускають» Иван Спринский заявил, что протестующие выясняли, «не захватили ли мэра и может ли городской совет работать в обычном режиме». По его словам, такое мнение у них сложилось потому, что «в городе нет никаких программ, кроме материальной помощи ветеранам АТО».

На официальной странице львовского отделения «Нацкорпуса» в Facebook сообщается, что в городе идет бессрочная акция протеста против клептократии «Андрея Садового».

Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что власти города намерены выделить 400 миллионов гривен (почти миллиард рублей) на социальные выплаты участникам боевых действий в Донбассе.

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