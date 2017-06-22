Депутат Рады заявил об усталости от голодовки из-за мусора во Львове

Депутат Верховной Рады Украины Олег Березюк заявил, что устал голодать. О своей акции протеста против неспособности властей решить проблемы с вывозом мусора во Львове парламентарий рассказал в четверг, 22 июня, в интервью телеканалу NewsOne.

Березюк отметил, что чувствует себя неплохо, но ощущает усталость от голодовки. «Правительство уже на протяжении года так "помогает", что сегодня город и жители этого города страдают, а над ними издевается центральная власть», — высказал мнение депутат. Он также напомнил о своих требованиях к кабинету министров дать возможность отправлять мусор из Львова на свалки и полигоны в других регионах страны.

Материалы по теме Хоп, мусорок! Почему бытовые отходы из Львова продолжают «ароматные» гастроли по Украине

Березюк сообщил о намерении отказаться от пищи 19 июня.

Днем позже голодовку объявила вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроед. Она также поддержала протест по поводу проблемы с вывозом мусора из Львова.

В ночь на 9 июня жители Львова перекрыли движение на автомагистралях города мешками с мусором. Коммунальные службы смогли разобрать завалы только к утру. Горожане пригрозили и дальше практиковать подобные акции, если проблему с мусором не решат.

Проблему с вывозом мусора из Львова власти не могут решить больше года. В марте мэр Андрей Садовый признал, что из города больше некуда вывозить бытовые отходы.