Вице-спикер Рады Сыроед объявила голодовку из-за проблемы с мусором во Львове

Вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроед вслед за главой парламентской фракции «Самопомощи» Олегом Березюком объявила голодовку. Так она выразила протест против проблемы с вывозом мусора из Львова. О своем решении депутат объявила во вторник, 20 июня, передает телеканал «112 Украина».

«Я хочу сегодня поддержать Олега Березюка и присоединюсь к нему. Я буду рядом с ним, буду голодать для того, чтобы попытаться защитить людей от произвола», — сказала вице-спикер.

Сыроед также посоветовала жителям Львова обратиться к президенту страны с требованием уволить главу областной администрации.

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Березюк объявил о своем решении устроить голодовку днем ранее. Депутат, не называя конкретных имен, обвинил правительство в невнимании к проблемам города.

В ночь на 9 июня жители Львова заблокировали движение на автомагистралях города мешками с мусором. Коммунальным службам удалось убрать их с дороги лишь к утру. Горожане пригрозили и дальше практиковать подобные акции, если проблему с мусором не решат.

В мае образовавшиеся из-за ливня потоки воды вынесли на улицы горы отходов.

Проблему с вывозом мусора из Львова власти не могут решить больше года. В марте мэр Андрей Садовый признал, что коммунальным службам больше некуда вывозить бытовые отходы.