Во Львове потоки воды вынесли на улицы скопившийся мусор

Видео: Ігор Зінкевич / YouTube

Во Львове из-за ливня потоки воды вынесли на улицы скопившийся в городе мусор. Видео опубликовала в понедельник, 22 мая, «Страна».

Как отмечает издание, коммунальные службы работают в усиленном режиме, а львовяне в социальных сетях публикуют фото и видео последствий непогоды. На некоторых улицах из-за потоков воды было затруднено движение. 21 мая в городе выпало 30 процентов месячной нормы осадков, сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Вот Львове существует проблема с вывозом мусора, из-за этого во многих местах скопились отходы, которые представляют опасность для санитарного состояния города.