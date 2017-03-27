Львовский мусор согласились принять пять городов

Львов договорился с пятью городами региона о вывозе твердых бытовых отходов. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает пресс-служба городского совета.

«Соглашения, которые заключены с полигонами во Львовской области, не являются долгосрочными и предусматривают прием определенного количества тонн твердых бытовых отходов (ТБО)», — говорится в сообщении. Отмечается, что подписаны договора с пятью городами на прием 1900 тонн мусора. Вместе с тем в пресс-службе подчеркивают, что Львов производит 600 тонн ТБО в день, поэтому вскоре ситуация с переполненными мусорными площадками повторится.

23 марта у здания Львовского горсовета активисты устроили акцию протеста из-за проблем с вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов. Митингующие разыграли театральное представление, в ходе которого на мужчину в маске с лицом мэра Андрея Садового напали люди в сделанных из отходов костюмах — схватив градоначальника, они засунули его в мусорный бак и накрыли крышкой.

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В середине марта мэр Львова сообщил, что городу больше некуда вывозить твердые бытовые отходы. Он отметил, что принимать львовский мусор отказалась последняя в стране свалка, расположенная в 1200 километрах от города, в Донецкой области.

В конце мая 2016 года мусорный полигон под Львовом закрыли из-за произошедших здесь пожаров. В связи с этим у города начались проблемы с утилизацией отходов, в приеме которых городу поочередно отказали разные области Украины. В результате львовский мусор стали нелегально развозить по всей стране.