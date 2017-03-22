Мэр Львова предложил сделать в Чернобыле общенациональную свалку

Мэр Львова Андрей Садовой предложил создать мусорный полигон в Чернобыльской зоне. Об этом в среду, 22 марта, сообщает портал galinfo.com.ua.

«Львов ежедневно производит 600 тонн отходов. Если, не дай бог, случится беда в другом городе? Киев производит три тысячи тонн отходов ежедневно. У нас есть Чернобыльская зона. Почему бы не сделать там резервный полигон для всей страны», — заявил глава администрации города. Он добавил, что готов профинансировать проект с помощью «средств общины города».

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Садовой упомянул, что все областные советы страны приняли решение не допускать на свои территории мусор из других регионов.

17 марта Садовой заявил в своем Facebook-аккаунте, что Львову больше некуда вывозить твердые бытовые отходы. «Сегодня утром позвонил владелец и сказал, что вынужден разорвать соглашение из-за давления со стороны государственных структур», — написал он о последней свалке в Донецкой области, которая принимала мусор из города.

Весной-летом 2016 года на свалках под Львовом произошла серия пожаров. В связи с этим у города начались проблемы с утилизацией отходов. Мэр Киева Виталий Кличко согласился принять часть мусора на некоторое время, но после закрытия мусоросжигательного завода на ремонт столичные отходы начали развозить по всей Украине.