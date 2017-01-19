Европе пригрозили экологической катастрофой из-за мусора во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город стоит на пороге экологической катастрофы, которая будет иметь последствия для всей Восточной Европы. Об этом в четверг, 19 января, он сказал на заседании городского совета, сообщает портал galinfo.com.ua.

«Если будет потепление, то могут быть катастрофические последствия. Я обратился ко всем послам. Львов расположен на границе, любые риски, связанные с ТБО [твердыми бытовыми отходами], могут спровоцировать катастрофу в Восточной Европе. Мэры заграничных городов также выражают поддержку», — заявил Садовый.

Он добавил, что компании, которые утилизируют мусор из Львова, не справляются с объемами, а полигоны, куда раньше отправляли отходы, отказываются от сотрудничества.

Издание Zik.ua пишет, что депутаты решили установить в каждом районе города мусоропрессовальный завод.

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26 декабря прошлого года жители Львовской области обратились к главе региона с просьбой наладить автономные экономические связи с соседней Польшей и другими странами ЕС. В петиции отмечается, что киевские власти, в частности, никак не помогли области решить проблему с утилизацией мусора.

До последнего времени мусор Львовской области отправляли на крупнейшую свалку Украины в селе Великие Грибовичи под Львовом. Она занимает площадь 26 гектаров, высота мусора достигала 60 метров. В конце мая 2016-го здесь произошел пожар, возгорание тушили больше недели, погибли трое пожарных. После этого власти пытались договориться с другими регионами о приеме отходов, однако жители Киева, Черновцов, Николаева и Днепропетровска выступили против, организовав акции протеста.