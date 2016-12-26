Во Львовской области потребовали автономных отношений с Польшей и ЕС

Жители Львовской области Украины обратились к главе региона с просьбой наладить автономные экономические связи с соседней Польшей и другими странами ЕС. Соответствующая петиция на сайте областной администрации набрала более двух тысяч голосов и будет рассмотрена губернатором.

«Мы предлагаем автономно налаживать экономические связи с Польшей», — говорится в обращении. Инициаторы петиции подчеркивают, что «автономная экономическая политика с Польшей и другими странами ЕС позволит сформировать необходимый пакет инвестиций для решения (...) социальных и экономических проблем нашего региона».

В обращении отмечается, что центральные власти, в частности, никак не помогли области решить проблему с утилизацией мусора.

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23 декабря председатель Закарпатского областного совета Михаил Ривис призвал Киев не доводить ситуацию в регионе до «донецкого и луганского сценариев». Он пояснил, что европейские инвестиции «в органы местного самоуправления они не доходят».

Днем ранее представители закарпатских русинов обратились к президенту Украины Петру Порошенко с требованием признать результаты регионального референдума 1991 года о наделении области статусом специальной самоуправляемой территории.

В октябре глава Закарпатского облсовета заявлял, что регион готов выйти из состава Украины, если не получит средств на ремонт дорог.

