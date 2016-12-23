Власти Закарпатья пригрозили Киеву повторить «донецкий и луганский сценарии»

Председатель Закарпатского областного совета Михаил Ривис призвал Киев не доводить ситуацию в регионе до «донецкого и луганского сценариев». Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает Uzhgorod Today.

Издание добавляет, что депутаты областного совета приняли решение о необходимости автономного выстраивания экономических отношений с регионами, в частности с Полтавской и Ивано-Франковской областями.

«Мы должны доказывать свои мысли, чтобы их слышали. Чтобы мы не пришли к такой же ситуации, как в Донецке и Луганске, когда люди поднялись и сказали: вы нас не слышите», — заявил по этому поводу Ривис.

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Глава облсовета отметил, что «в кабмине лежат миллиарды инвестированных европейских денег». «Проблема в том, что в органы местного самоуправления они не доходят», — подчеркнул он.

Днем ранее представители закарпатских русинов обратились к президенту Украины Петру Порошенко с требованием признать результаты регионального референдума 1991 года о наделении области статусом специальной самоуправляемой территории.

В октябре Ривис заявил, что регион готов выйти из состава Украины, если не получит средств на ремонт дорог. «Вы знаете, сердце болит на это смотреть. Такое впечатление, что чиновники в Киеве родились в Майами», — прокомментировал он состояние трасс.

В декабре 1991 года в Закарпатье прошел областной референдум, на котором большинство проголосовавших — 78 процентов — высказалось за предоставление региону прав автономии, Киев этот статус Закарпатью не предоставил.